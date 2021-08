Selvaggia Roma esagera e si scopre. Su Instagram manda un messaggio forte e si ispira ad uno dei grandi del cinema

E’ stata una degli ultimi protagonisti del “Grande Fratello Vip” di Alfonso Signorini. Nella casa di Cinecittà è rimasta poco ma ha saputo far parlare di sè a lungo anche quando era fuori. E oggi che il reality di Canale 5 è finito da un pezzo, è scesa in campo per difendere un suo ex coinquilino.

Parliamo di Selvaggia Roma che ha preso le difese di Tommaso Zorzi che pare aver rotto per sempre la sua speciale amicizia con Francesco Oppini che avrebbe detto delle frasi omofobe.

“Oppini ma cosa mi combini? Cosa sono queste affermazioni omofobe scusa, nella casa non le facevi mai! – ha detto Selvaggia su Instagram – Ah no aspetta, giustamente, perché là non ti conveniva. Perché giustamente per starci nella Casa l’omofobia era meglio lasciarla nell’altra casa. Beh, giusto”.

Selvaggia Roma esagera: si scopre tutta, la FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Selvaggia Roma esagera su Instagram e si toglie quasi tutto. L’ex gieffina resta solo con i pantaloni che non stanno però al loro posto.

Di schiena e con nulla addosso, la Roma tira giù i pantaloni bianchi della tuta e lascia intravedere le natiche. Il segno del costume è evidente e quell’accenno di lato B che sta per uscire fuori fa perdere il controllo.

Tutti vorrebbero che l’influencer facesse cadere più giù il pantalone per “vedere meglio” ma la bella Selvaggia dà solo un accenno del suo delizioso fondoschiena. Una foto fatta ad arte per mandare a tutti un messaggio ben preciso.

Per farlo la Roma prende in prestito alcune frasi di Tinto Brass: “Meglio filmare un culo che certe facce: dal culo si può leggere il carattere di una persona.” scrive a corredo del suo scatto super hot.

Schiena scoperta, tatuaggi, mano sul posteriore e una appoggiata al muro che copre il lato A ed uno sguardo che ammicca. Fulmina tutti l’ex gieffina ed i like e i commenti fioccano.