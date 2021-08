“Dimmelo con una T-Shirt bianca”: è o non è un’iniziativa super romantica, quella dei neosposi Luca Argentero e Cristina Marino? E’ senza dubbio: i messaggi lanciati tramite le classiche mezzemaniche bianche sono la perfetta espressione dei propri sentimenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)

La T-Shirt bianca di cotone è il classico dei classici. Siamo tutti d’accordo?

Perché non arricchirla con messaggi e dichiarazioni d’amore e dedicarla ai nostri partner?

Dopotutto, è un capo che ci ha accompagnati con solidità in tutto il percorso di sviluppo della moda e ne ha vissute letteralmente di tutti i colori: è stato strappato, tagliato, disegnato, firmato. Simbolo del minimalismo Anni ’90, ha cambiato volto così tante volte passando da capo sporty per eccellenza a indumento chic.

Ed ecco che tuttora torna a primeggiare, in tutto il suo essere estremamente e spontaneamente basic: il fashion di oggi rende la T-Shirt bianca una certezza assoluta e la dota di… dichiarazioni d’amore.

A darci una prima idea è stato l’amore che lega i bellissimi Luca Argentero e Cristina Marino. Ad arricchire di sentimento la semplicità di una maglia bianca è stata la loro figlia Nina, portavoce di uno stile tanto minimal e sartoriale quanto carico di personalizzazione, coolness e amore.

Luca Argentero e Cristina Marino: un amore dichiarato su una (mini)T-Shirt bianca

Un messaggio di una dolcezza disarmante. La piccola Nina Speranza porta cucita sulla sua mini T-Shirt bianca la celebrazione del sentimento che lega la sua famiglia.

Luca Argentero e Cristina Marino, di 13 anni più piccola, si sono conosciuti nel 2015 durante le riprese di Vacanze ai Caraibi, periodo nel quale lui era ancora sposato con l’ex moglie Myriam Catania (oggi mamma di un bambino avuto nel 2017 con Quentin Kammermann).

L’attore ha scelto di voltar pagina e buttarsi in una nuova relazione amorosa.

“La vita è fatta per fare bei progetti. Affrontare il mondo in due è sicuramente meglio”. Questa è stata la dichiarazione di Luca nel 2019. Dopo pochi mesi è arrivata anche Nina Speranza e il nuovo trio oggi si mostra felicemente sul social network fotografico con tanto di dedica che scioglie i cuori a tutti i followers.

Un’immagine tenerissima che vede la piccola di casa indossare una T-Shirt bianca con su ricamato in celeste le parole “Mamma“, “Papà“, “Nina” e “Amore“.

Dopo due mesi dal matrimonio celebrato in silenzio lo scorso 5 Giugno a Città della Pieve, in Umbria, Luca Argentero torna a far battere i cuori con questo emozionante scatto.

Tra l’altro, siamo di fronte ad un’innovazione degna delle nuove tendenze a cavallo tra le collezioni Primavera Estate 2021 e le novità Autunno Inverno 2022: prevedono come parola chiave il termine “personalizzazione“. Dobbiamo indossare noi stessi, in tutta la nostra individualità, la nostra storia, la nostra identità. Far parlare di noi e renderci protagonisti è il concetto clou che vuole trasmetterci la moda.

E infine, cosa da non trascurare, una T-Shirt bianca è un capo dalla potenza indiscussa: pronta per essere indossata, senza alcun problema d’abbinamento. Può spuntare fuori da un maglioncino come essere lasciata in vista da un cardigan o una giacca aperti.

Manifestiamo la nostra essenza più intima, e facciamolo con un capo che ha segnato la storia: impossibile pentirsene.