Walter Nudo è scomparso dalla scena un pò di anni fa, come mai? Cosa gli sarà successo? Scopriamo insieme cosa fa oggi l’ex attore.

Tutti lo ricordano come un attore o come il vincitore della prima edizione dello show televisivo “L’Isola dei Famosi”, quello che pochi sanno è che Walter Nudo è stato anche un pugile.

Nato in Canada da genitori italiani, Walter ha vissuto la sua infanzia negli Stati Uniti, è tornato in Italia per studiare e nel 1989 si è diplomato in chimica. Dopo la maturità è volato di nuovo in America per studiare recitazione all’Acting Class di Los Angeles. Sono degli anni difficili per l’ex attore in quanto per mantenersi agli studi deve lavorare come lavapiatti, cameriere, pizzaiolo, buttafuori e spogliarellista.

La vita gli ha riservato tanta felicità ma anche tanta tristezza, all’apice della notorietà Walter è sparito dalla circolazione. Come mai?

Ha ricominciato a vivere a 50 anni

Tra il 2018 ed il 2019 Walter è stato molto male, è stato colpito da un forte ictus e subito dopo è stato operato al cuore, come spesso ha ribadito sul suo profilo Instagram seguito da 243mila follower, ha visto la morte con gli occhi.

Così ha deciso di fermarsi, di dedicarsi a quelle cose che nella vita avrebbe voluto fare davvero, ai figli Elvis e Martin Carlos , nati dalla sua lunga storia d’amore con la ballerina Tatiana Tassara.

Per Water sono stati anni tristi, anni nei quali ha dovuto non solo superare le sue precarie condizioni fisiche ma anche la bancarotta. Dal momento che è uscito dal piccolo schermo gli introiti sono calati vertiginosamente, però questo non sembra averlo scalfito.

“Sono povero ma almeno sono felice”, ha annunciato qualche volta sui social, all’età di 50 anni ha deciso di ritornare in Canada e di dedicarsi ad un nuovo progetto, la pubblicazione del suo primo libro La vita accade per te, un percorso di crescita personale che aiuta a superare le difficoltà della vita.

Walter oggi vive una vita piena e soddisfacente, fa quello che più gli piace fare senza stress o condizioni, è molto felice della decisione che l’ha portato a rinascere.