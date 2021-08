“Beautiful”, anticipazioni puntata 22 agosto: una scappatoia

Beautiful, anticipazioni 22 agosto: Steffy ritiene che il padre possa trovare una scappatoia. Intanto Thomas…

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Ridge raccontare a Brooke di aver sposato Shauna durante il loro breve viaggio a Las Vegas. I due si sono sposati una sera in cui il Forrester era ubriaco e Shauna ha inviato un messaggio a Carter tramite il telefono di Ridge per chiedere all’avvocato di depositare i documenti del suo divorzio con Brooke. Quando la Logan lo ha saputo, ha cacciato l’ex marito di casa ed è immediatamente corsa da Eric. Per quanto il marito di Quinn non osi mettersi contro la moglie, anche lui ritiene che Shauna abbia sbagliato e che Brooke sia la donna adatta a Ridge. Nel frattempo, da alcuni flashback si è venuto a scoprire che il matrimonio a sorpresa è stata tutta un’idea si Quinn. La Fulton festeggia adesso la sua vittoria sulla Logan.

Beautiful, anticipazioni 22 agosto: Thomas vuole vederci chiaro

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Ridge andrà a parlare con Steffy. Il Forrester racconterà alla figlia di aver divorziato sa Brooke e di essere adesso sposato con Shauna. Steffy cercherà di guardare le cose in prospettiva e sarà fiduciosa nel fatto che il padre possa trovare una scappatoia. Per quanto Ridge sia affezionato a Shauna, è evidente che sia Brooke la donna di cui è innamorato.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Thomas vorrà vederci chiaro. Dopo aver scoperto de matrimonio improvvisato del padre, il giovane Forrester si chiederà se Ridge abbia sposato Shauna volutamente o se sia piuttosto stato incastrato da lei. Per scoprirlo, si rivolgerà alla diretta interessata.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda oggi, domenica 22 agosto, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.