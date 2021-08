“La più bella del pianeta”. Bianca Atzei: la forma perfetta della sensualità: una bomba – FOTO

Bianca Atzei. La cantante milanese ci ha fatto ballare quest’estate con due singoli super. Adesso, in vacanza, ci mostra tutta la sua straripante avvenenza

“Voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero” – cantava nel 1986 Giuni Russo in uno dei suoi pezzi più celebri. Trentacinque anni dopo, Bianca Atzei rende omaggio all’interprete siciliana scomparsa nel 2004 tramite il suo ultimo singolo, “Straniero”.

Il brano, diffuso dallo scorso 7 luglio e realizzato in collaborazione con Seryo e il produttore Boss Doms, recita così: “Voglio andare ad Alghero, ad Alghero con te. Non sarò lo straniero, tra le gente io e te”. Il riferimento è chiarissimo ed esplicito. La Atzei è reduce da un periodo di successi. Ancor prima era stato rilasciato il singolo dal titolo “John Travolta” che l’ha vista a lavoro con il duo di musicisti toscani dal nome Legno, dall’identità misteriosa data l’abitudine di portare sempre maschere voluminose sul loro volto.

Bianca Atzei in Sardegna. In sua compagnia non c’è uno “Straniero”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

E in Sardegna Bianca Atzei si è recata veramente o, per meglio dire, è ritornata. La cantante è nata a Milano nel 1987 ma le sue origini sono fortemente radicate nella bella isola a largo nel Mediterraneo. Chissà se è passata dalla cittadina di Alghero. Quello che è certo è che insieme a lei non c’è di certo uno sconosciuto.

Ad accompagnarla nel suo periodo di piacevole vacanza c’è, infatti, il suo compagno, l’inviato del programma di Italia 1 “Le Iene”, Stefano Corti.

Dal punto di vista sentimentale è stata molto chiacchierata la sua love story con il campione di motociclismo Max Biaggi. I due hanno fatto coppia fissa per due anni per poi dirsi addio nel 2017.

La cantante si buttò anima e cuore nel lavoro e partecipò a due programmi di grande risonanza. Prima è entrata a far parte del cast della sesta edizione di “Tale e quale show”. Successivamente ha preso parte alla tredicesima edizione de “L’isola dei famosi” su Canale 5, classificandosi al secondo posto.

Oggi con Stefano Corti appare più felice che mai. Arrivano tramite il suo profilo Instagram immagini suggestive delle loro vacanze estive, cariche d’amore. Bianca Atzei gode di una sensualità prorompente, un fisico sinuoso e curve da paura. Si propone ai suoi follower anche nelle vesti di modella e influencer.

L’ultimo post su Instagram la vede nelle lussureggiante location di Cala Gonone in Sardegna: il suo mini bikini manda tutti in visibilio. “Sei la più bella del pianeta” – scrive qualcuno nei commenti. Difficile dargli torto.