Carolina di Monaco e Ernst August continuano a far parlare, il Principato troverà mai pace? Nuove indiscrezioni sulla coppia si diffondono nel resto del mondo.

Carolina Luisa Margherita Grimaldi Principessa di Hannover è la Principessa ereditaria del Principato di Monaco, è la primogenita del Principe Ranieri III e della Principessa Grace Kelly, sorella del Principe Alberto e della Principessa Stéphanie.

La vita di Carolina è stata piena di gioie e soddisfazioni ma anche di dolori atroci da sopportare, di scandali da mandar giù e situazioni da affrontare. La Principessa si è legata sentimentalmente a tre uomini, ma il finale del vissero felice e contenti non c’è mai stato e mai ci sarà.

Il primo marito è stato il banchiere parigino Philippe Junot, i due si sposarono prima civilmente e poi religiosamente, dopo alcuni anni hanno divorziato ottenendo anche l’annullamento del matrimonio alla Sacra Rota. Philippe era un playboy senza freno che non ha mai osservato di obblighi coniugali.

Nel 1983 ha sposato Stefano Casiraghi, campione sportivo ed erede di una ricchissima famiglia lombarda, la coppia ha avuto tre figli, Andrea Albert Pierre Casiraghi – Charlotte Marie Pomeline Casiraghi – Pierre Rainier Stefano Casiraghi. Purtroppo i due si separano per sempre a causa della morte di Casiraghi in un incidente nautico.

Nel 1999 ha sposato Ernesto Augusto di Hannover, Principe di Hannover, duca di Brunswick e Lunenburg, Principe di Gran Bretagna ed Irlanda, capo ed erede della casato di Hannover. Da questa unione è nata Alexandra di Hannover. La coppia è ancora sposata ma tra i due le cose non vanno affatto bene.

Lontani da più di 10 anni, come mai Carolina ed Ernesto non divorziano?

Ernesto Augusto di Hannover, Principe di Hannover, è stato protagonista di numerosissimi scandali che hanno rovinato per sempre il suo matrimonio con Carolina di Monaco. Nonostante il fatto che la coppia sia lontana da più di 10 anni nessuno dei due decide di divorziare, ma come mai?

E’ una domanda ricorrente quella sul rapporto tra il Principe di Hannover e la Principessa di Monaco, rovinato per la vita troppo libertina di Ernesto Augusto, il quale è stato beccato diverse volte in condizioni non adatte ad un reale. La sua vita piena di alcool, sesso ed atteggiamenti non consoni al rango hanno creato una ferita che mai più si rimarginerà.

Nonostante il dolore la Principessa di Monaco non vuole divorziare, in quanto, a detta di alcuni rumors, non vorrebbe perdere il titolo di Altezza reale. Ovviamente c’è anche tanto altro in ballo oltre al titolo nobiliare nettamente superiore rispetto al suo da giovane, ovvero il patrimonio di 350 milioni di euro.

Naturalmente le indiscrezioni sono solo voci di corridoio ma sembrano le più plausibili per rispondere alla domanda tanto gettonata.