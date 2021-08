Carolina Stramare, le foto e i video della sua estate infiammano il web. La modella regala un collage di emozioni, esplosione di sensualità: perfetta all’inverosimile

Testimonial e conduttrice della Serie B per la piattaforma Helbiz Live, Carolina Stramare intraprende una nuova esperienza per la sua carriera, destinata a decollare. Vincitrice dell’80ª edizione di Miss Italia, trampolino di lancio definitivo per la già affermata modella, ha incantato il pubblico del concorso di bellezza, conquistando da subito grande successo.

A distanza di due anni, arriva il grande risultato, per un ruolo di rilievo nell’ambito sportivo, che anima già il confronto con la collega più navigata Diletta Leotta, volto di DAZN. Un impegno che richiede studio e sacrificio, come ammesso dalla stessa presentatrice, che ha dedicato molto del suo tempo a un’ottimale preparazione, che la vedrà destreggiarsi egregiamente negli appuntamento del campionato.

Nonostante ciò, una piccola parentesi di relax ha parzialmente alleggerito anche l’estate della modella, che ha condiviso sui social un racconto degli attimi trascorsi. Un collage di video e foto, l’ultimo rovente post dell’ex Miss Italia, ha infiammato il web della sua incredibile sensualità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Aurora Ramazzotti, per lei le coccole più belle, baci che lasciano il segno – FOTO

Carolina Stramare, bellezza disarmante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

NON PERDERTI ANCHE —> “Torniamo insieme”, la richiesta di Diletta Leotta con l’outfit più piccante. Da infarto – FOTO

All’esordio del suo approdo a Helbiz Live, Carolina Stramare rientra nella sua abitazione milanese, condividendo su Instagram il racconto delle sue vacanze. Definite dalla modella “brevi ma intense“, hanno lasciato senza respiro i numerosi fan, in estasi davanti alla sua bellezza.

Una selezione di foto e video che hanno mandato in tilt il web, a partire dalla copertina, che la ritrae in un primo piano strepitoso, celebrazione dei suoi lineamenti perfetti. Segue il video più esplosivo postato dalla testimonial della Serie B, dove si mostra di spalle in un costume intero sgambatissimo, nella tonalità del blu elettrico. Intenta a camminare nelle acque di un mare cristallino, offre la visuale sui glutei scolpiti, dimostrando una forma fisica ai limiti dell’immaginazione.

Non manca una foto in barca per l’ex Miss Italia, dove sfoggia un bikini bianco che spicca sull’abbronzatura, che evidenzia il décolleté e l’addome scolpito. Particolarmente seducente anche la scelta dell’abito per un outfit serale, costituita dal mini abito dorato, con il dettaglio dello spacco laterale.

Il ritorno alla normalità è sempre difficile, soprattutto in un’estate costellata di impegni, come quella della modella, che scrive: “Diciamo che ci son state estati migliori ma il lavoro è anche questo. E come ieri sera mi ha detto un caro amico, qualche down ogni tanto dobbiamo concedercelo, ci sta, sono umana“. Ma sull’ultima affermazione i fan stentano a crederci.