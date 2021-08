“Chiamate il 118”, Valentina Vignali, il bikini che ti distrugge: mai vista così – FOTO

Valentina Vignali, il bikini mozzafiato ha mandato il web in tilt: impossibile non rimanere incantati dalle sue curve esplosive

La collezione “VALENTINAVIGNALIX2BEKINI” sta raccogliendo un successo a dir poco inaspettato. Il nuovo volto di “Victoria’s Secret”, che vanta di un fisico strepitoso, forgiato da tanti anni di allenamento nei campi da basket, ha deciso di lanciarsi in questa avventura imprenditoriale e di creare una collezione di costumi che porta il suo nome. Ovviamente, la cestista non poteva che essere la testimonial della linea beachwear, date le curve esplosive e la silhouette che incanterebbe chiunque. Come documentato dall’ultimo scatto apparso su Instagram, i bikini sono decisamente piaciuti ai suoi fan. La Vignali, sempre più bella, li sta sfoggiando con disinvoltura e sensualità.

Valentina Vignali, il bikini che ti distrugge: mai vista così – FOTO

