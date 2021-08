“Condividi il paradiso”, Laura Torrisi in un VIDEO mostra tutta la bellezza

L’attrice toscana ha pubblicato un video su Instagram che ha tenuto tutti incollati al suo profilo. Una bellezza mai vista così.

Laura Torrisi è un’attrice che ha riscosso un successo non indifferente. Dopo i suoi esordi all’interno della Casa del ”Grande Fratello” nel lontano 2006, approda nel mondo del cinema grazie a Leonardo Pieraccioni che rimane letteralmente folgorato dalla sua bellezza e la sceglie come protagonista del suo film ”Una donna bellissima”.

Da quel momento la sua vita professionale è un vero successo e inizia a recitare anche in fiction e serie Tv.

Non solo, inizia una vera e propria storia d’amore con l’allora scapolo d’oro Pieraccioni e dalla loro relazione viene alla luce l’unica figlia Martina.

Laura Torrisi e il VIDEO che non ti aspetti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Laura e Leonardo si sono lasciati definitivamente e oggi l’attrice è felice accanto al pilota di rally Luca Betti, al quale è legata dal 2017.

In questo video che ha pubblicato su Instagram si mostra mentre è in vacanza a Hollow Coves – Coastline.

Nella didascalia aggiorna i suoi followers riguardo la sua vacanza: “Oggi ho deciso di ‘sconfinare’ in Austria e di raggiungere: ‘GLEIRSCHKLAMM’ GORGE’. Un anello lungo 3h, tra sali e scendi nella foresta, costeggiando sempre il fiume per arrivare alla gola, ma ne é valsa la pena! É vero, nella foresta non c’è Wi-Fi, ma puoi trovare una connessione molto più potente: quella con te stesso e la natura”.

Laura ha i capelli legati e indossa una t-shirt bianca. Si mostra sorridente mentre alle sue spalle inquadra la cascata che sgorga tra i monti.

Un paesaggio stupendo che fa da sfondo a una donna bellissima.