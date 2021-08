Le Donatella, Giulia Provvedi in vasca idro mostra le gambe pelosissime, i dettagli.. – VIDEO

Le Donatella, Giulia Provvedi esagera e mostra le gambe pelosissime direttamente dalla vasca idromassaggio. Nessuno è riuscito a credere alla scena…

Le bellissime gemelle Provvedi sono sempre più esplosive, tanto che il loro profilo Instagram continua a guadagnare nuovi seguaci. Silvia, divenuta mamma della piccola Nicole, non ha affatto perduto la sensualità e la forma fisica che la rendono pressoché identica alla sorella. Le due cantanti, che si distinguono solamente per il colore dei capelli, sono un concentrato di bellezza pura. Stando agli ultimi post apparsi all’interno del profilo di coppia, le Provvedi si stanno godendo una vacanza in barca in compagnia di Francesco Sole, che, secondo i rumors, sarebbe il nuovo fidanzato di Giulia. L’ultimo video che raffigura proprio quest’ultima in vasca idromassaggio ha bloccato il web. La cantante ha mostrato le gambe pelose senza alcuna vergogna…

Le Donatella, Giulia Provvedi in vasca mostra le gambe pelosissime, i dettagli.. – VIDEO

