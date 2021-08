Elettra Lamborghini attivissima su Instagram: la nota ereditiera ha condiviso una serie di stories in cui è presente anche Ludovica Pagani.

Elettra Lamborghini sta vivendo un’estate da sogno. Dopo le super vacanze di Mykonos a giugno, la ragazza si trova al momento a Montecarlo. Ovviamente con lei non poteva mancare Ludovica Pagani: le due sono amiche per la pelle. La nativa di Bologna si sta letteralmente scatenando e sta pubblicando sui social network video decisamente intriganti. Questa mattina, ad esempio, è andata a fare colazione con indosso un qualcosina che scivola troppo.

La Lamborghini ha passato una serata di fuoco: il suo outfit è mostruoso e mette in risalto le sue forme esplosive. Anche la Pagani non scherza: un gonnellone di colore bianco e un top molto stretto. La classe 1994 e la nativa di Bergamo sono due donne bellissime e sono entrambe dotate di fisici magnifici.

Elettra Lamborghini assurda sui social network: serata di fuoco con Ludovica Pagani e foto mostruose sui social

Elettra si è davvero divertita: la serata della nota ereditiera è stata stravagante ed esilarante. Nei filmati la bolognese cammina in modo particolare, scuotendo con enfasi i fianchi e i glutei. La classe 1994, indossando un vestitino sexy, prova a fare delle acrobazie incredibili: la cantante fa una specie di capriola e piazza le sue gambe chilometriche vicino al muro.

La Lamborghini insiste e chiede continuamente all’amica di provare la sua impresa. La modella però non cede e non fa le sue stesse acrobazie. “E’ timida”: questa la frase che l’ereditiera ha fissato sulle immagini riferendosi alla bellissima showgirl lombarda.

La 27enne, qualche giorno fa, ha bloccato Instagram condividendo una fotografia in cui indossava un costumino a perizoma che era semplicemente un filo: le sue natiche marmoree mandarono in visibilio i fans. La Regina del Twerk si accingeva a tuffarsi in uno splendido mare dotato di tantissime sfumature.