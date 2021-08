Elena Morali ha condiviso un post su Instagram che ha immediatamente conquistato l’interesse dei followers: le fotografie sono eccezionali.

Elena Morali è una showgirl molto apprezzata in Italia. La nativa di Ponte San Pietro (Bergamo), dopo aver partecipato ad alcuni concorsi di bellezza, prese parte al programma ‘La pupa e il secchione’: grazie allo show condotto da Enrico Papi la classe 1990 ha raggiunto un incredibile livello di popolarità.

Nel corso degli anni, la showgirl lombarda ha preso parte a programmi come ‘Chiambretti Night’, ‘Colorado’ e ‘Matricole e Meteore’. La Morali ha avuto diversi flirt con personaggi famosi, tra cui Gianluca Fubelli, Gué Pequeno e Mario Balotelli. Elena è attualmente legata a Luigi Favoloso, storico ex di Nina Moric. La 31enne, in ogni modo, continua a postare contenuti infuocati sui social network, mostrando con facilità le sue curve pericolose.

Elena Morali, il costumino a perizoma è troppo sottile: che glutei!

Secondo alcuni rumors, Elena e Luigi non stavano più insieme. L’uomo, qualche settimana fa, aveva smesso di seguire la showgirl su Instagram e i due stavano facendo vacanze separate. Il nativo di Torre Del Greco ha dovuto rilasciare subito un’intervista, spiegando che lui e la Morali stanno ancora insieme e che lui ha tolto il “segui” perché, dal momento che avevano deciso di trascorrere alcuni giorni di relax non insieme, continuava a guardare con insistenza il profilo della sua amata.

La 31enne, proprio fa, ha condiviso un post pazzesco che contiene ben 7 fotografie. Direttamente dalla Sardegna -precisamente nel Porto La Caletta San Giovanni- l’ex Pupa ha mostrato il suo corpo da brividi. La classe 1990 indossa un costumino a perizoma che è davvero troppo sottile: le sue natiche sono in bella mostra e fanno sognare tutti. Gli scatti in cui viene ripresa di spalle sono sicuramente i migliori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Nel post in questione, c’è anche una fotografia in cui la bergamasca è letteralmente in braccio al suo Luigi.