Francesca Michielin ha ricevuto una telefonata inaspettata, quello che le è stato detto le ha cambiato la giornata. Cos’è successo?

Nata a Bassano del Grappa nel 1995 Francesca Michielin ha mostrato un grande interesse per il canto all’età di 12 anni. Negli anni ha studiato moltissimo e nel 2011 ha partecipato alla quinta edizione di “X Factor”, vincendo il programma.

Subito dopo il programma ha registrato Distratto, il suo primo singolo che le ha fatto scalare le classifiche italiane, nel 2012 ha partecipato al “Festival di Sanremo” per poi pubblicare Sola, brano che anticipa Riflessi di me, suo primo album.

Il successo nazionale si è sugellato quando Francesca ha duettato con Fedez in Cigno nero e Magnifico, il 2021 è stato l’anno che li ha rivisti insieme sul palco dell’Ariston (prima volta per Fedez) con il brano Chiamami per nome.

La carriera di Francesca è ormai ben avviata e lo sarà per molti anni ancora.

Una chiamata che ha cambiato la giornata Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Michielin (@francesca_michielin)

Procedono a gonfie vele le vacanze di Francesca Michielin, la cantante dopo un anno davvero impegnativo ha finalmente staccato un pò la spina dallo stress quotidiano. Tra un impegno sul palco e l’altro si concede un pò di solitudine al mare, ma all’improvviso una telefonata le ha cambiato la giornata.

“Mia nonna al telefono mi ha detto “cogli le opportunità per essere felice, provaci”, e a me è un po’ venuto da piangere, perché che esercizio incredibilmente difficile è la felicità, tra prove di leggerezza e il rumore fortissimo delle onde che cerca di sovrastarti i pensieri. Mi è piaciuto stare in silenzio, studiare a riva, provare a galleggiare senza paura della profondità, senza paura di lasciarsi andare, che tanto ci pensa il mare.”, scrive la cantante sul suo profilo Instagram seguito da 890mila follower.

Grazie a questo consiglio Francesca ha guardato dentro di se, si è sentita leggera e felice, ha sentito tutto l’amore di sua nonna anche da lontano.

Per Francesca sarà un anno duro, sono tantissimi gli impegni ai quali dovrà partecipare, ma siamo certi che la grinta e la volontà di ferro non le faranno sentire alcuna stanchezza.