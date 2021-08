Francesco Renga si rintana sotto al palco, lo spettacolo è anche lì

Francesco Renga è sempre più amato dal pubblico, le sue canzoni sono poesia ed i suoi capelli ricci sono un sogno proibito di molte donne.

Francesco Renga è uno dei migliori cantanti italiani, le sue canzoni hanno accompagnato la vita di moltissimi suoi fan, negli anni la sua musica è diventata indispensabile per il panorama artistico italiano e grazie al suo stile un pò selvaggio è diventato anche un sex symbol.

Alle spalle ha tantissimi successi, ha calcato i palcoscenici di tutta Italia e si è sempre fatto valere non deludendo mai le aspettative. E’ una persona molto simpatica, gli piace godere dei piccoli momenti che la vita gli regala e non da mai nulla per scontato.

Finalmente dopo il Covid-19 ha ricominciato a fare quello che più gli piace, cantare al suo pubblico.

Cosa fa Francesco sotto al palco? Svelato il segreto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Renga (@francescorenga)

In tantissimi si sono sempre chiesti cosa facesse Francesco Renga prima di un concerto, finalmente il dubbio è stato svelato. Da un video pubblicato sul suo profilo Instagram vediamo il cantante decisamente agitato, saltella a destra e a manca dopo essersi lavato il viso e dopo essersi aggiustato la possente chioma.

Abbraccia qualcuno per l’emozione e fa esercizi per la voce, chi l’avrebbe mai detto? Sul palco lo vediamo sempre sicuro di se, calmo e pacato ed invece ecco che la realtà dei fatti è ben diversa.

Inutile dire che il video ha divertito milioni di persone che hanno commentato con simpatia un Francesco Renga decisamente ansioso. Come sempre sul palco il cantante ha dominato la scena regalando emozioni e rendendo la serata unica e speciale.

Ancora una volta Francesco Renga si rivela una persona affabile, simpatica e divertente. Nessuno avrebbe mai detto che dietro quell’aria da duro ci fosse un cuore così tenero e premuroso.

I fan continueranno a seguirlo in ogni suo spostamento, è un patto d’amore ormai tra il cantante e la sua community.