Giulia Stabile è disperata e lancia un appello: “Vi prego, aiutatemi”

Giulia Stabile non sta dove sbattere la testa, quello che le sta succedendo la sta destabilizzando molto, chi può sta cercando di aiutarla.

Giulia Stabile è la diciottenne Romana che ha vinto l’edizione di “Amici 20” nella categoria ballo, il programma è alla conduzione di Maria De Filippi in onda su Canale 5.

Durante la trasmissione Giulia ha riscosso moltissimo successo, soprattutto tra le sue coetanee, la ballerina si è presentata come una persona molto timida, introversa che riesce ad esprimersi solo attraverso i passi di danza.

Tra i banchi di scuola (di “Amici”) ha conosciuto Sangiovanni, suo attuale fidanzato, che gareggiava nella categoria canto. I due sono innamoratissimi e molto inseparabili, vivo un amore fresco e libero.

Qualcosa però ha turbato la serenità della ballerina, cosa sarà successo?

“Vi prego, aiutatemi”, scrive su Twitter Giulia Stabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

La notorietà di Giulia cresce ogni giorno di più, su Instagram vanta 1,8 milioni di follower e per strada inizia ad essere un piccola celebrità. Sono tantissimi i fan che vorrebbero beccarla per una foto ricordo o un autografo, la ballerina è stata avvistata al mare però qualcosa è andato storto.

Giulia è una ragazza timida che ha vissuto un passato decisamente difficile, ha subito diversi attacchi di bullismo e la sua autostima non è mai stata sufficiente per farla sentire speciale. Dopo aver vinto “Amici”, la ballerina è cambiata notevolmente, ma si porta dietro ancora qualche strascico delle brutture che ha dovuto subire.

Giulia si è trovata costretta a lanciare un appello ai suoi fan mentre era al mare con Sangiovanni le è stata scattata una foto da qualche fan della coppia che è finita in rete, la ballerina ha avuto modo di vedere lo scatto ed ha cercato di correre ai ripari con un messaggio su Twitter: Ei, sto vedendo che sta girando una foto che mi è stata scattata da qualcuno oggi al mare, vi posso chiedere di aiutarmi a smettere di divulgarla e se l’avete postata per piacere di eliminarla? Grazie in anticipo, spero capiate”.

Lo scatto ritrae lei e il fidanzato in riva al mare, sono di spalle, tra la gente. A questo appello i fan di Giulia si sono mobilitati e stanno facendo tutto il possibile per aiutarla.