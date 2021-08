Tutto l’amore di una delle coppie più seguite di Hollywood racchiuso in un bracciale di diamanti dal 2002: Jennifer Lopez continua a sfoggiarlo ancora oggi. Non può proprio farne a meno… c’è dimostrazione d’amore maggiore di questa?

Meraviglioso, incantevole, preziosissimo. Ma anche carico d’amore e significato. Ed è probabilmente quest’ultimo il motivo più grande per cui Jennifer Lopez non riesce a rinunciare ad indossare il bracciale di diamanti che Ben Affleck le ha regalato nel 2002.

Torna ad essere protagonista di uno degli outfit dell’amatissima cantante a distanza di quasi dieci anni, a dimostrazione dell’amore ritrovato tra i due. E’ proprio vero: un gioiello è per la vita.

Stiamo parlando del bracciale di Harry Winston, il gioielliere statunitense, soprannominato The King of Diamonds. Un sogno, un gioiello da mille e una notte degno di una favola come la storia d’amore vissuta tra Ben e JLo. Il gossip era già impazzito nei primi anni del nuovo millennio e sembra proprio che il presente riservi la versione 2.0 di questa splendida e intramontabile coppia. La cantante newyorkese decide di sfoggiare nuovamente quel prezioso, mentre lui indossa al polso l’orologio già apparso in Jenny From the Block, che lei gli regalò nel corso della loro prima relazione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

JLo e Ben Affleck: un “prezioso” ritorno in scena

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

La loro storia d’amore sembra non voler rinunciare a dimostrazioni d’affetto raccontate tramite i gioielli. Come d’altronde accade tra moltissimi vip, i regali preziosi sono (quasi) all’ordine del giorno: questa volta, il ritorno in scena dei Bennifer ha trovato concretezza in una collana speciale che celebra un sentimento ritrovato e più forte del precedente.

Bellissimo, magico e attentamente studiato, questo dono è stato ricevuto in occasione del 52esimo compleanno di Jennifer. Parliamo di un gioiello realizzato da Beth Bugdaycay, direttrice creativa e fondatrice del marchio Foundrae.

Leggi anche -> I jeans di Chiara Ferragni preannunciano ufficialmente le tendenze dell’Autunno

La collana vuole raccontare il sentimento di una relazione fatta di alti e bassi. Uno dei medaglioni scelti dall’attore di Batman rappresenta infatti la resilienza. Poi, troviamo fiori che simboleggiano la passione in costante nascita nonostante le avversità e le spine che vogliono indicare tutti i rischi che scegliamo di assumerci quando ci innamoriamo di qualcuno.

E’ un regalo all’insegna del romanticismo ed estremamente simbolico. Non può non farci (ri)innamorare di questa meravigliosa coppia di Hollywood.