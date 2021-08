“Se guardi così non vale”, Karolina Surpi gambe lisce e strepitose: incrocio di curve pericolose – FOTO

Karolina Surpi ha mandato in estasi tutti i suoi fan di Instagram con uno scatto da brividi lungo la schiena: “Così non vale…”

La bella showgirl italo-brasiliana è alla conquista di un posto da privilegio del panorama dello spettacolo nazionale.

Parliamo di Karolina Surpi, ancora poco conosciuta nel mondo del gossip che conta, ma i fan sperano di poterla vedere molto presto all’opera. La web influencer ha saziato i desideri dei followers, in uno scatto che ha lasciato a bocca aperta.

Di lei, come dicevamo conosciamo ben poco. Dalla sfera privata all’amore, ma da diverse testimonianze social si evince il volto di una donna destinata a fare successo e tanta strada in futuro. Karolina sembra avere un futuro già scritto in ambito moda, tra eleganza e make-up, le “chiavi” del primo successo dinanzi alle telecamere.

Qualcuno invece guarda con convinzione ad un futuro dietro ai fornelli, avendo dalla sua parte la predisposizione alla cucina e i piatti prelibati di stagione

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Alena Seredova, un bacio e nulla più. Il gesto inaspettato che cambia la giornata – FOTO

Karolina Surpi, tutto il meglio del suo repertorio in primissimo piano

PER VEDERE LA FOTO DI KAROLINA SURPI, VAI SU SUCCESSIVO