“Bellissima sei da sposare”, Laura Cremaschi pazzesca in bikini: come lei nessuno mai – FOTO

La “Regina del Web” di Avanti Un Altro, Laura Cremaschi ha incantato tutti nel segno di una bellezza perfetta e inarrivabile.

Meglio conosciuta come la “Regina del Web” della celebre trasmissione sul quiz “grattacapo” della Mediaset, Laura Cremaschi onora la giornata assecondando i desideri dei fan.

In attesa dell’inizio della nuova stagione, la web influencer dell’estate 2021 ha richiamato all’ordine del giorno le caratteristiche più speciali del suo repertorio di forme.

Durante la scorsa stagione, la “Bonas” preferita di Paolo Bonolis ha sorpreso tutti con alcune passerelle di bellezza da restare senza fiato. Chi assisteva alle sue incredibili performances in diretta tv non riusciva a trattenere il fiato, come d’altronde è accaduto pochi minuti fa, in un contesto perdifiato.

Lo sfondo paesaggistico del tramonto è soltanto un dettaglio rispetto ad una sirena del mare in carne ed ossa. Che appare così senza alcun preavviso e fa innamorare a prima vista

Laura Cremaschi, una sirena d’acqua dolce travolgente: non dà tregua a nessuno