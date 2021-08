“Togli le mani che resta il segno”, Marina La Rosa la visuale sul retro manda in tilt: topless da sogno – FOTO

Marina La Rosa festeggia la buona compagnia sulla “coperta” della barca. Via tutto, resta in topless e manda fuori di testa: pazzesca!

Nonostante il tempo passi senza preavviso, l’ex volto del piccolo schermo e della rete ammiraglia della Mediaset resta un “gioiello” di bellezza per fan e telespettatori. Parliamo di Marina La Rosa, uscita allo scoperto tanti anni fa grazie a diverse partecipazioni a programmi di gossip.

Gli addetti vedevano in lei qualcosa di speciale, qualcosa che la diretta interessata è poi riuscita a mantenere nel tempo, facendo della sua vita, una vera e propria opera d’arte.

Il percorso professionale per Marina inizia durante la partecipazione al Grande Fratello 1, dove volti del calibro di Pietro Taricone fecero “saltare il banco”.

Il gran coraggio e l’attitudine a restare in gruppo hanno fatto sì che la vip prendesse parte anche ad altri speciali reality show, come “L’Isola dei Famosi”. Una delle prime edizioni del programma in cui si piazzò seconda, sfiorando per un nulla, il trofeo

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——-> Elisabetta Gregoraci, boom di like per l’outfit più provocante delle vacanze: strepitosa – FOTO

Marina La Rosa in topless è uno schianto: mai vista così

PER VEDERE LA FOTO DI MARINA LA ROSA, VAI SU SUCCESSIVO