“Quanto mi fa inca**are”. Martina Colombari sbotta sui social contro Billy Costacurta. Cosa c’è dietro – FOTO

Martina Colombari, la Miss Italia più amata di sempre, appare sul suo profilo Instagram con il marito, l’ex calciatore del Milan Billy Costacurta. Qualcosa va storto

La famiglia Costacurta – Colombari sta pian piano ritrovando il sorriso dopo la tragedia che l’ha colpita circa un mese fa. Margherita Beccegato, 87 anni, madre dell’ex campione del Milan, è deceduta in provincia di Varese a seguito di un fatale incidente stradale. La donna, probabilmente colpita da un malore improvviso, ha perso il controllo della sua auto e si è schiantata contro una cancellata. Per lei non c’è stato nulla da fare.

La famosa coppia formata dall’attrice e modella Martina Colombari e dal dirigente sportivo Billy Costacurta si trovava in vacanza in Francia, tra i castelli della Valle della Loira, quando è stata raggiunta dalla tragica notizia.

Martina Colombari e Billy Costacurta: una coppia esplosiva

Mai uno scandalo, una parola fuori luogo, chiacchiere e pettegolezzi. Martina Colombari e Billy Costacurta sono una delle coppie più belle e affiatate del jet set italiano. Appaiono ancora innamoratissimi dopo tanti anni di unione. Si sono sposati il 16 giugno 2004 e sono genitori del giovane Achille.

L’ex Miss Italia, eletta regina di bellezza nel 1991, ha un nutrito pubblico sui suoi canali social. Conta al momento oltre un milione di follower. L’ultimo post condiviso la vede in un collage di ben quattro foto insieme al marito. In ogni scatto lei appare bellissima, avvolta in un lungo e scintillante abito da sera grigio. L’espressione dell’uomo, invece, è sempre abbastanza dubbiosa, il linguaggio del corpo suggerisce che non sia proprio a suo agio, si muove di continuo non riuscendo a trovare la posizione perfetta per ottenere il risultato migliore.

“Quanto mi fa incaz**re quando dobbiamo fare una foto!” – scrive per l’appunto la Colombari in didascalia. Continua a sfogarsi: “E poi mi chiedete perché non c’è mai sul mio Instagram”.

In effetti, dando una rapida occhiata al profilo della famosa modella e attrice, le immagini che la ritraggono insieme al suo compagno di vita sono veramente rare da individuare.

Riceve la solidarietà dagli utenti: “Siete bellissimi… anche mio marito non vuole mai farsi fotografare”, “Siamo tutte sulla stessa barca”, “Tutti uguali i mariti”, “Come Sandra e Raimondo?”, “Adorabili”.