Federica Panicucci e “Mattino cinque”, in dubbio il programma: la decisione di Mediaset

Federica Panicucci rischia di non tornare in televisione? Spuntano i dettagli sull’indiscrezione che sta facendo il giro del web

Il ritorno di “Mattino cinque” era certo fino a pochi giorni fa quando sul web sono spuntati alcuni indizi che hanno fatto incuriosire il pubblico di Mediaset che si è messo subito alla ricerca di particolari più dettagliati.

A quanto pare Federica Panicucci dovrà attendere ancora un po’ per tornare in pista, il motivo è chiaro e l’azienda ha preso un’importante decisione.

Federica Panicucci, slitta “Mattino cinque”: la scelta di Mediaset

Nonostante la scorsa stagione fosse andata alla grande ed avesse ottenuto risultati strepitosi sotto ogni punto di vista, Mediaset ha deciso di posticipare l’inizio del programma di Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

La coppia di conduttori quindi potrà godersi ancora alcuni giorni di vacanza, più di quelli stabiliti visto che l’azienda ha deciso di lasciare in onda “Morning News” di Simona Branchetti.

A quanto pare la nuova trasmissione che in questa calda estate ha preso il posto di “Mattino cinque” sta riscontrando molto successo ed è per questo che Mediaset ha deciso di prolungare l’edizione di qualche puntata prima di tornare a seguire il palinsesto tradizionale.

Così Federica Panicucci e il suo collega andranno in onda e faranno compagnia a tutti i telespettatori che li seguono soltanto a partire dal 20 settembre 2021. Ancora un mese di relax e vacanza prima di riscendere in pista più carichi che mai. La nuova edizione si prospetta ricca di novità e cambiamenti, ma non ci sono ulteriori dettagli al riguardo.

Nell’attesa, la Panicucci si gode il suo amore e l’estate 2021 tra un tuffo al mare e una passeggiata a cavallo come avranno potuto notare i fan su Instagram. La conduttrice tornerà alla guida del programma più carica che mai e il pubblico non vede l’ora di seguirla per l’intera stagione. Manca sempre meno!