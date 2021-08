“Miglior fisico del mondo”. Melita Toniolo e il bikini bollente: bomba sexy in riva al mare – FOTO

Melita Toniolo. La showgirl, modella e conduttrice è sempre più attiva sul suo profilo Instagram. Alterna foto cariche di sensualità a post pieni di tenerezza

Vi ricordate l’esuberante Diavolita della settima edizione del programma “Grande Fratello”? Classe 1986, originaria di Treviso, Melita Toniolo deve la sua notorietà proprio alla partecipazione al famosissimo reality.

Nonostante non arrivò alle fasi finali della competizione, dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia, per lei si aprirono le porte del successo. È stata inviata del programma di Italia 1 “Lucignolo” e le sue forme procaci sono state oggetto di meravigliosi scatti apparsi in diversi calendari sexy, divenendo uno dei sogni erotici più acclamati dagli italiani.

Negli anni ha imperversato in lungo e largo sul piccolo schermo, tra Rai e Mediaset, ottenendo anche qualche ruolo minore in qualità di attrice in qualche sitcom televisiva.

Melita Toniolo, le forme strabordanti in un sexy bikino scuro: un sogno a occhi aperti

