Le pagelle e il tabellino dell’ultimo turno di questo campionato di Serie A tra Napoli-Venezia, appena terminato.

Partita tesa quella all’esordio per il Napoli che fatica contro il Venezia neopromosso ma riesce comunque a portare a casa tre punti preziosi con il risultato di 2-0.

Al 23′ gli azzurri finiscono in dieci a causa del rosso a Oshimen per un fallo sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Al 57′ al Napoli viene concesso un calcio di rigore dopo un fallo di mano in area di rigore, Insigne si presenta sul dischetto, il capitano del Napoli sceglie di calciare sotto la traversa ma alza troppo la traiettoria e spara altissimo.

Al 62′ Insigne si rifà con un altro calcio di rigore per gli azzurri che questa volta non sbaglia: ancora per un fallo di mano questa volta di Ceccaroni. Sul dischetto di si presenta di nuovo Insigne che questa spiazza il portiere.

Raddoppio del Napoli al 72′: gli azzurri sfondano per via centrale, il pallone arriva sul destro di Elmas che si aggiusta il tiro e lo piazza nell’angolino alla destra del portiere.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Inter-Genoa 4-0, le pagelle e il risultato della partita: esordio perfetto per Inzaghi

Napoli – Venezia: pagelle e tabellino della gara

Marcatori: 62′ rig. Insigne (N), 72′ Elmas (N)

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Koulibaly 7, Manolas 6, Mario Rui 6.5; Fabian Ruiz 5.5 (71′ Gaetano 6), Lobotka 6, Zielinski 6 (35′ Elmas 7); Politano 6.5 (71′ Lotano), Osimhen 4.5, Insigne 6.5 (85′ Petagna). A disp.: Ospina, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Lozano, Rrhamani, Palmiero, Ounas, Zanoli. All. Spalletti

Venezia (4-3-3): Maenpaa 5.5; Ebuehi 5.5 (50′ Svoboda 5.5), Caldara 4.5, Ceccaroni 5, Molinaro 5.5; Fiordilino 6 (64′ Tessmann 5.5), Peretz 6 (74′ Galazzi 6), Heymans 6 (74′ Dezi 6); Di Mariano 5.5 (64′ Sigurdsson 6), Forte 5.5, Johnsen 6. A disp.: Lezzerini, Oliveira, Dezi, Tessmann, Sigurdsson, Bjarkason, Karlsson, Galazzi, Schnegg, Svoboda. All. Zanetti

Ammoniti: Fiordilino (V), Caldara (V), Heymans (V), Forte (V), Fabian (N)

Espulsi: Osimhen (N)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Atalanta all’ultimo respiro: vince in extremis contro il Torino grazie a Piccoli

Nella prossima gara il Napoli giocherà in casa del Genoa domenica 29 agosto alle 18:30. Il Venezia, invece, sarà ospite dell’Udinese nell’anticipo di venerdì 27 agosto alle 18:30.