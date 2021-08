Nizza-Marsiglia, da non credere in Ligue 1: la partita è stata sospesa a causa di una maxi rissa con tifosi in campo.

Il calcio è lo sport più popolare al mondo. Ogni partita ha una storia tutta sua, la passione dei tifosi è sempre coinvolgente e i campionati sono sempre avvincenti. Talvolta, però, si tende a superare il limite e ci sono eventi che mettono paura a tutti. Quello che è successo in Ligue 1, in occasione di Nizza-Marsiglia, è stato decisamente clamoroso.

Numerosi tifosi della curva del Nizza hanno invaso il campo verso il 73° minuto. I sostenitori della squadra di casa hanno deciso di compiere quest’assalto perché il giocatore avversario Payet aveva lanciato una bottiglietta verso di loro (quest’ultima era piovuta proprio dagli spalti). Uno dei sostenitori ha anche colpito con un pesante calcio il talentuoso centrocampista. Dopo tanta ressa, ne è scaturita anche una rissa tra i giocatori (compresi i panchinari). Per dovere di cronaca, la squadra di casa stava vincendo per 1 a 0: con molta probabilità la lega decreterà lo 0-3 a tavolino.

Nizza-Marsiglia: maxi rissa. Si registrano feriti

La partita tra Nizza e Marsiglia è sempre molto sentita dai tifosi. La reazione di Payet, reo di aver rispedito ai tifosi una bottiglietta lanciata in campo (con estrema violenza) ha irritato i tifosi della squadra della Costa Azzurra. I supporters rossoneri hanno quindi deciso di entrare in campo e di scatenare una maxi rissa che poteva avere conseguenze fatali. L’arbitro, dal canto suo, ha fatto quello che doveva fare: ha sospeso subito il match.

Anche alcuni dirigenti e membri dello staff hanno alzato le mani. Ferita una persona finita contro i cartelloni pubblicitari: necessario il trasporto in barella. Se l’arbitro decide di non far riprendere la sfida tra le due squadra, con molta probabilità verrà decretato lo 0 a 3 per gli ospiti.

Dopo il difficile anno e mezzo di pandemia (ancora in corso), i tifosi sono tornati nuovamente allo stadio. Episodi come questi, però, vanno sicuramente condannati.