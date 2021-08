Rinnovo Lorenzo Insigne, Il clamoroso gesto di Koulibaly a fine partita

Un gesto che non è passato inosservato ai tifosi del Napoli e sotto la curva qualcuno compie un gesto inaspettato. I tifosi sono incontenibili!

Al termine della gara di esordio del Napoli contro il Venezia al ‘‘Diego Armando Maradona” Insigne si è reso protagonista del match. Dopo aver fallito il primo calcio di rigore concesso agli azzurri, il capitano nel secondo penalty non sbaglia e port in vantaggio i suoi.

Ciononostante sono ore tese quelle che separano Insigne dalla sua decisione. Il capitano del Napoli, infatti, è in scadenza di contratto e anche non sono chiare le sorti del suo futuro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Inter-Genoa 4-0, le pagelle e il risultato della partita: esordio perfetto per Inzaghi

Il gesto incredibile a fine gara

Kalidou Koulibaly, oggi, aveva indossato la fascia di capitano all’uscita dal campo di Insigne e nel momento in cui è terminata la gara, e la squadra è andata sotto la curva dei tifosi napoletani, il centrale di difesa ha voluto compiere un gesto simbolico ossia rimettere sul braccio di Insigne la fascia.

Nel post-partita Koulibaly ha speso parole di elogio per il giocatore campano: “Mi fa molto piacere avere la fascia di capitano sul braccio, sono sette anni che sono qua e mi sento molto bene. La fascia a Insigne? E’ un gesto verso Lorenzo, è molto importante per noi. Ci ha aiutato tanto correndo come un pazzo davanti.”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Napoli – Venezia: le pagelle e il tabellino della partita

E ha concluso: “Sappiamo che Lorenzo è importante con noi, vogliamo tenerlo con noi. Sappiamo che è difficile quando rimani con un anno di contratto. E’ concentrato con noi e ha bisogno dell’affetto del pubblico. Sono molto felice per lui“.