Le pagelle e il tabellino dell’ultimo turno di questo campionato di Serie A tra Roma-Fiorentina, appena terminato.

Esordio con i tre punti per la Roma in casa contro la Fiorentina in questo campionato 2021/2022.

Al 17′ la Viola finisce in 10 a causa dell’espulsione del portiere Dragowsky che stende Abraham ripartito in campo aperto.

I giallorossi passano in vantaggio al 27′ con Mkhitaryan che realizza grazie ad un ottimo suggerimento di Tammy Abraham, il neoacquisto che è partito subito titolare.

Nonostante la posizione di Mkhitaryan fosse inizialmente considerata irregolare, il VAR, in un secondo momento, ha concesso il gol.

La Roma all’inizio della ripresa perde Zaniolo per doppia ammonizione, a causa di un fallo su Gonzalez.

Al 59′ Milenkovic sugli sviluppi di una punizione pareggia il conto

Al 65′ la Roma torna in vantaggio con Veretout che realizza grazie a un altro ottimo passaggio di Abraham. Anche stavolta i tifosi devono attendere a esultare l’esito del Var che convalida il gol.

Al 79′ tris della Roma: ancora Veretout che da ex non esulta. Gran palla di Shomurodov, il francese con freddezza non sbaglia ed è 3-1.

Roma – Fiorentina: le pagelle e il tabellino

Marcatori: 27′ Mkhitaryan (R), 59′ Milenkovic (F), 65′ Veretout (R), 79′ Veretout (R)

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio 7, Karsdrop 6, Mancini 6, Ibanez 6.5, Vina 5.5; Cristante 5.5, Veretout 8 (88′ Bove sv); Mkhitaryan 7 (85′ El Sharaweey sv), Zaniolo 5, Pellegrini 6.5 (84′ Perez); Abraham 7.5 (69′ Shomurodov 6.5). Allenatore: Josè Mourinho

Fiorentina (4-3-3): Dragowski 4; Venuti 4.5 (85′ Sottil sv), Milenkovic 6.5, Igor 5, Biraghi 6; Pulgar 5.5, Bonaventura 6.5 (74′ Benassi 6), Maleh 5.5 (46′ Castrovilli 5.5); Callejon 6 (19′ Terracciano 6), Vlahovic 5, Nico Gonzalez 6.5 (85′ Saponara sv). Allenatore: Vincenzo Italiano

Nel prossimo incontro la Roma giocherà domenica 29 agosto alle 20:45 contro la Salernitana in trasferta mentre la Fiorentina ospiterà il Torino sabato 28 agosto alle 20:45.