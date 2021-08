Sara Croce non ha rivali, è lei la reginetta di Instagram. Il suo corpo perfetto fa girare la testa a tutti, è uno spettacolo.

E’ un estate davvero torrida quella che Sara Croce sta regalando ai suoi fan, “costretti” a guardarla in tutte le posizioni, in tutti i luoghi e quasi sempre in bikini. Il suo corpo fa girare la testa a milioni di persone che la bramano e la desiderano come un frutto proibito.

Sara sta trascorrendo gli ultimo giorni di agosto in totale relax a Capri, sulla sua imbarcazione si diverte e ride alla vita prima di riprendere la stagione televisiva 2021/22 che sarà ancora più impegnativa di quella dello scorso anno.

La showgirl ha sbalordito di nuovo tutti con il suo scatto sublime.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Fabrizio Frizzi, il suo ricordo è ancora vivo: la frase che nessuno dimenticherà mai

Quel lato b disegnato con il compasso è da far perdere la testa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Alena Seredova, un bacio e nulla più. Il gesto inaspettato che cambia la giornata – FOTO

Sara Croce fa sognare anche ad occhi aperti, indossa un bikini color carne che si mimetizza perfettamente alla sua carnagione e la fa sembrare nuda, il perizoma che scompare tra le natiche mostra un sedere perfetto che sembra disegnato con il compasso.

La showgirl si diverte con un’amica, Camilla Caimi, influencer e modella, le due ragazze sorridono alla vita che le sta regalando piacevoli emozioni. La foto ha riscosso moltissimo successo ed i fan hanno commentato con entusiasmo, “Vorrei essere quel perizoma” dice qualcuno riferendosi a quello indossato da Sara croce, “Siete da crollo dell’autostima, altrui” risponde qualche altro.

Una pioggia di cuori inonda il post di Sara che soddisfatta di tanto amore serenamente continua la sua giornata di mare.

Sara non rinuncia mai ad allenare il suo corpo, anche a Capri ha usufruito della palestra dell’hotel per essere sempre in forma perfetta. L’estate della showgirl prosegue a gonfie vele e senza intoppi, è quasi agli sgoccioli ma poco importa, Sara ha voglia di ritornare in televisione e salutare il suo pubblico che la ama e la sostiene in ogni occasione.