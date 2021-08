Scontro frontale tra due automobili: morto giovane di 24 anni

fronNella notte di ieri un giovane di 24 anni ha perso la vita in uno scontro frontale verificatosi nel Bellunese, in località Molinello al km 3 della SP 1 Bis nel comune di Borgo Valbelluna

Le strade italiane sono purtroppo tornate a essere teatro dell’ennesima tragedia dovuta a un fatale incidente. Questa volta è interessato il nord est, precisamente la provincia di Belluno.

Due auto si sono scontrate frontalmente all’incirca alle ore 4:40 di sabato 21 agosto. Un automobilista di 24 anni, Ernesto Tessaro, alla guida di un’Alfa Romeo Mito, è deceduto sul colpo. Un altro conducente, M.S., 38 anni di Alano di Piave, a bordo di una Volkswagen Golf, è rimasto ferito. Al momento è ricoverato in ospedale.

Leggi anche >>> Padre e figlia morti in un incidente con la moto. La madre ritrova le vittime con un’app

Scontro frontale a Belluno: deceduto giovane di 24 anni

Scontro frontale. Un impatto violentissimo tra due auto (un’ Alfa Romeo Mito e una Volkswagen Golf) non ha lasciato scampo al giovane Ernesto Tessaro, di anni 24. Viveva a Soranzen di Cesiomaggiore con gli zii. Il resto della famiglia è in Argentina, suo paese di nascita. I genitori di Buenos Aires sono stati avvertiti del tragico evento in mattinata. Grande appassionato di ciclismo, era un velocista in forza nella squadra dilettantistica dell’Unione ciclistica Foen Battistel.

Ieri, di ritorno da una festa, si stava dirigendo verso casa, direzione Busche, quando è avvenuto un impatto violentissimo con un’altra automobile lungo la strada provinciale 1 Bis, all’altezza di Borgo Valbelluna, provincia di Belluno. Per lui non c’è stato scampo.

Il conducente della Volkswagen Golf, M.S., 38 anni di Alano di Piave, è ferito e adesso si trova in ospedale nel reparto di ortopedia.

Chiamati immediatamente i soccorsi, i vigili del fuoco del distaccamento di Feltre hanno estratto dalle vetture altri passeggeri delle due automobili interessate.

Ancora da accertare l’esatta dinamica e le responsabilità dell’incidente mortale. A lavoro sono i carabinieri di Santa Giustina e Mel.

Leggi anche —> Terribile incidente sulla statale tra auto e furgone: due morti

Secondo una prima ricostruzione, le due auto sarebbero entrate in collisione in prossimità di una curva. Lo scontro frontale ha distrutto completamente la parte anteriore del mezzo su cui viaggiava Ernesto Tessaro. L’altro veicolo ha arrestato la sua corsa in mezzo alla carreggiata, tra le corsie della strada che costeggia la montagna.

L’area è stata interdetta al traffico per consentire i primi rilievi. Solo alle ore 8.30 di questa mattina la circolazione è ripresa come di consueto.