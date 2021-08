The Jackal, Claudia Napolitano alle terme: fisico impressionante. Unica – FOTO

The Jackal, Claudia Napolitano sfodera un fisico strepitoso alle terme: le sue curve impeccabili sono un panorama mozzafiato

Nonostante la maggior parte del pubblico associ il nome dei The Jackal ai più famosi volti di Ciro Priello e Gianluca Colucci (Fru), in realtà l’amato gruppo comico conta di svariati altri membri. Fru e Ciro, che hanno partecipato alla prima edizione di “LOL – Chi ride è fuori“, sono senza dubbio i personaggi maggiormente seguiti dai followers, tuttavia non va tralasciata la componente femminile del gruppo. Aurora Leone e Claudia Napolitano sono infatti le due donne che si sono recentemente unite ai The Jackal, prendendo parte ai video che li hanno resi famosi su YouTube. La Napolitano, qualche ora fa, ha fatto impazzire i suoi followers con una compilation a dir poco bollente: nessuno si sarebbe mai aspettato un fisico così esplosivo.

NON PERDERTI ANCHE —> Aurora Ramazzotti, per lei le coccole più belle, baci che lasciano il segno – FOTO

The Jackal, Claudia Napolitano alle terme: fisico impressionante – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Napolitano (@_claudiaan)

NON PERDERTI ANCHE —> Le Donatella, Giulia Provvedi in vasca idro mostra le gambe pelosissime, i dettagli.. – VIDEO

Prima di unirsi ai The Jackal, il gruppo comico che sta spopolando su YouTube e su Netflix con la serie televisiva “Generazione 56k”, la splendida Claudia Napolitano ha esordito in qualità di attrice. Classe 1999, la 22enne ha praticato per molti anni la danza, salvo poi abbandonare questa passione ed indirizzarsi verso il mondo della recitazione. “Mi sono avvicinata alla recitazione perché ero stufa del rigore, della perfezione impostami dalla danza“: queste le dichiarazioni da lei rilasciate negli scorsi mesi. Circa un anno fa, Claudia ha invece collaborato per la prima volta con i membri dei The Jackal, per poi entrare a far parte del noto gruppo comico.

I followers, che sono pazzi dell’attrice, non si aspettavano minimamente l’ultima compilation da lei postata. “Mi piacciono le terme“, ha scritto Claudia nella didascalia, esibendo il suo fisico da urlo mediante una serie di foto esplosive. Le sue curve, risaltate dal bikini e dalle pose, hanno sconvolto gli oltre 120mila fan che la seguono.

“Beato il bordo piscina” – ha esclamato un utente, a cui si sono presto aggiunti molti altri – “E tu piaci a loro…“, “Sei una dea“. I likes alla compilation si moltiplicano a vista d’occhio.