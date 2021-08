“Ti vedrò più di mia madre”. Andrea Delogu prezzemolina: una ne pensa, cento ne fa – FOTO

Andrea Delogu. Ironia a palate sul profilo Instagram della simpatica conduttrice e attrice. Sempre più impegnata sul piccolo schermo, escogita un modo divertente per informare i fan sui suoi prossimi appuntamenti

Conduttrice televisiva e radiofonica, attrice apprezzatissima dal pubblico e anche scrittrice. Andrea Delogu è un’artista dai molteplici talenti e, in virtù di questo, sempre super impegnata e richiestissima.

La partenza della futura stagione lavorativa dal prossimo settembre prevede per lei un’agenda carica di appuntamenti imperdibili per tutti i suoi fan. É lei stessa a voler rendere noto, tappa dopo tappa, ogni aspetto degli imminenti step dela sua carriera. Per farlo, però, ha deciso di usare un metodo decisamente innovativo e simpatico in modo da poter attirare l’attenzione degli interessati.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——-> Elisabetta Gregoraci, boom di like per l’outfit più provocante delle vacanze: strepitosa – FOTO

Andrea Delogu: il monologo divertente sui suoi futuri impegni. Dove la rivedremo a breve

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Andrea Delogu ha un nutrito numero di follower che attendono curiosi le sue novità su Instagram. A essi ha regalato un post che, con ironia, informa sui suoi prossimi impegni lavorativi.

Appare, infatti, in un breve video in cui affronta un “dialogo mentale” proprio con i fan. Non apre mai bocca, si sentono solo i suoi pensieri, ma l’espressività è esilarante. “Vi ho studiato molto quest’estate e ho notato che sotto ogni video di balletto e foto di costume, bè, mettevate un sacco di like e un sacco di commenti” – esordisce la presentatrice. Continua così: “Quindi ho pensato a come sfruttare questo a mio favore per farvi entrare in testa un messaggio subliminale a cui tengo tantissimo. Poi l’luminazione!”.

Ed ecco che arriva il colpo di genio: partono immagini random di personaggi celebri della tv proprio in costume da bagno. Da Lois dei “Griffin” a Pamela Anderson in “Baywatch”, passando per Raoul Bova giovanissimo che emerge dalle acque nel film “Piccolo grande amore”, concludendo con le scene terrificanti della pellicola “Sharknado”.

Leggi anche -> Tale madre, tale figlia: Baby Vittoria è già icona di stile per questa Estate 2021

In sottofondo continua la voce pensiero della Delogu: il 4 settembre condurrà su Rai 5 il Premio Campiello, ogni sabato sarà in onda con Stefano Massini e Paolo Jannacci con “Ricomincio da Rai 3”, dal 13 settembre sarà su Radio2 con Silvia Boschero. Il 20 Settembre annuncia una sorpresa per Rai Uno. Poi si preparerà a un evento top secret per Novembre 2021.

“Ti vedrò più di mia madre” – scrive divertito un utente. Andrea Delogu è veramente impegnatissima. Ci si aspetta una grande stagione televisiva insieme a lei.