Alessia Marcuzzi sempre più bella: dalla Grecia sfoggia fisico e sorriso che fanno risplendere i social: look da capogiro

E’ ancora tempo di vacanza per Alessia Marcuzzi. L’amatissima conduttrice, da tempo anche imprenditrice nel mondo della cosmesi e della pelletteria, continua a godersi questa meravigliosa estate 2021.

In vacanza con il marito Paolo Calabresi Marconi e la figlia Mia nata dalla relazione con Fracesco Facchinetti, la bella Alessia riesce sempre a stupire i suoi fan. Dopo i meravigliosi bikini degli scorsi giorni dalle Baleari, oggi su Instagram cambia registro e location. Dalla Grecia look casual ma davvero striminzito. Per lei il tempo non passa ed il suo fisico è sempre il più bello.

Alessia Marcuzzi, giù tutto: look micro e sorriso a mille

