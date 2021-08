Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono sempre più felici: eppure ancora non mancano i commenti sui social da parte di alcuni haters piuttosto cattivi

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono una delle coppie più famose del mondo della televisione e dei social. L’attrice per molti anni è stata con il famoso cantante Francesco Renga, che l’ha resa sua musa. Tante canzoni che ha scritto nel corso degli anni sono state ispirate a lei. Purtroppo, però, anche le cose belle finiscono e la loro favola è giunta a capolinea con grande disappunto dei fans. Entrambi hanno intrapreso due strade differenti e ad oggi lei ha una relazione molto importante con Massimiliano Allegri.

Ambra Angiolini sbotta contro un hater di Massimiliano Allegri

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a A m b r a A n g I o l I n I ( @ a m b r a o f f I c I a l)

La Angiolini si è follemente innamorata di lui, e ha spesso raccontato di quanto Massimiliano sia un uomo buono che l’ha conquistata giorno dopo giorno con tantissime attenzioni. Ad oggi sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo e sono tanto seguiti e amati anche per questo: condividono spesso sprazzi di vita quotidiana insieme e Massimiliano con lei tira fuori un lato che prima era quasi sconosciuto. Come ad esempio, l’ultimo post che Ambra ha pubblicato, è un video simpatico girato a letto dove Massimiliano ha una maschera e Ambra fa ironia sul green pass. Tra i tanti commenti divertiti non è mancato l’odio da parte di un hater, che le ha domandato come fa a stare con lui e a “toccarlo”. La risposta non è tardata ad arrivare: “Rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata com’è toccare uno st****”.

Nel giro di pochissimi minuti, il commento è diventato virale: la famiglia è sacra per Ambra e non va toccata.