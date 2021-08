“Beautiful”, anticipazioni puntata 23 agosto: i dubbi di Thomas

Beautiful, anticipazioni 23 agosto: Thomas si chiede cosa abbia spinto suo padre a sposare Shauna Fulton.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Ridge riferire a Steffy gli ultimi avvenimenti riguardo al suo divorzio con Brooke e al matrimonio con Shauna. Le due cose sono avvenute molto in fretta e nessuno in famiglia ha ancora avuto modo di accettare la situazione. Mentre Ridge è intento a spiegare alla figlia le dinamiche del matrimonio, Brooke si è rivolta ad Eric, cercando un conforto e una spiegazione alle azioni del marito. Il vecchio Forrester ha ribadito di sostenerla e di reputarla ancora la donna adatta a Ridge. Quinn invece festeggia la riuscita del suo piano: è stata lei ad ideare lo stratagemma che ha portato Shauna e Ridge all’altare.

Beautiful, anticipazioni 23 agosto: Steffy è fiduciosa

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Steffy si dirà fiduciosa. Secondo la Forrester, Ridge è ancora in tempo per annullare il matrimonio con Shauna e tornare da Brooke. Tutto sta nel capire cosa vuole veramente il padre. Nel frattempo Thomas rifletterà sugli ultimi avvenimenti: secondo lui Ridge non ha sposato deliberatamente Shauna ma è stato ingannato. Il ragazzo conosce abbastanza bene Shauna e Quinn da sapere che sono capaci di tutto, esattamente come lui.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Quinn e Brooke discuteranno duramente. La situazione peggiorerà quando anche Shauna si unirà al loro litigio. Non è la prima volta che le tre si scontrano e questa volta tutto potrebbe degenerare.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda oggi, lunedì 23 agosto, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.