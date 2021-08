Bianca Guaccero vuole osare, i shorts sono da far perdere la testa, mostra tutto senza timore. E’ una donna magnifica.

L’estate di Bianca Guaccero prosegue a gonfie vele, dopo aver superato il Covid-19 verso aprile di quest’anno ed aver concluso una stagione televisiva davvero impegnativa, la conduttrice si è data al relax più assoluto.

L’abbiamo vista bellissima un pò ovunque, al mare, in montagna, al lago; grazie alle sue storie su Instagram l’abbiamo seguita mentre si divertiva e regalava sorrisi ai suoi follower, che sul sulla piattaforma sono a 739mila.

Anche se ancora in vacanza Bianca pensa alla prossima stagione televisiva, quella 2021/22 sarà ancora più ricca di impegni e di nuovi progetti, la bella mora sarà impegnata su più fronti e come sempre non deluderà le aspettative.

Bianca Guaccero stende tutti con un mini shorts, che spettacolo

La bellissima Bianca sfoggia un look da spiaggia davvero vertiginoso, più e più volte la conduttrice è stata oggetto di critiche in quanto risulta troppo magra, ma prontamente ha spiegato come sia un fattore di metabolismo e che non ha nessun problema alimentare.

L’estate di Bianca è spensierata, felice, divertente, l’ultimo scatto è piaciuto davvero a tutti. Alle spalle il mare è appoggiata ad una staccionata, lo short inguinale, il catfano lungo coloratissimo, i sandali aragosta ed un spritz. I capelli mossi ed ondulati le conferiscono leggerezza, la pelle abbronzata le dona particolarmente.

In milioni hanno commentato e lasciato un cuore per la fascinosa conduttrice, che chi scrive “Sei La Perfezione” e chi prontamente risponde “Sei una meraviglia Bianca”. Una donna perfetta in un luogo perfetto, così Bianca regala semplici e pure emozioni ai suoi fan.

Il suo fisico perfetto sfoggiato più e più volte è stato immortalato in più occasioni, ogni volta è stato un colpo al cuore. La bellezza e dolcezza di questa donna vanno oltre ogni limite umano. Bianca si conferma ancora una volta una delle persone più apprezzate nel mondo dello spettacolo.