“Brave and Beautiful” anticipazioni 23 agosto: Suhan e Cesur già in crisi

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata della serie tv turca. Anche se Cesur e Suhan si sono sposati, tra di loro sono nati già diversi problemi

Siamo al secondo appuntamento della settimana con Brave and Beautiful, la fortunata serie tv turca che sta riscuotendo un incredibile successo sui social. Suhan e Cesur hanno fatto breccia nei cuori dei telespettatori con la loro storia d’amore, e proprio negli ultimi giorni hanno regalato una gioia indescrivibile ai loro fans: sono convolati a nozze. Un evento inatteso tanto quanto inaspettato, ma non tutto sembra andare secondo i loro piani.

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Suhan, infatti, adesso dovrebbe star vivendo il periodo più felice di tutta la sua vita, ma qualcosa continua a turbarla. La donna continua a credere che Cesur abbia ancora dei segreti con lei e non riesce a togliersi dalla testa questo dubbio. Infatti, ora che il suo compleanno si sta avvicinando, ha deciso di non trascorrerlo insieme a suo marito. Non ha intenzione di sembrare serena accanto a lui fin quando non si sarà tolta tutti i dubbi sul suo conto. Intanto Riza scrive una lettera a Cesur ma Tashin si reca alla tenuta in anticipo e riesce ad evitare che la lettera giunga tra le sue mani, e intanto decide di approfittare di questa situazione per cercare di fare pace con sua figlia Suhan che non gli parla più.

I problemi per i protagonisti della serie non sono finiti qui, anzi, pare proprio che siamo soltanto all’inizio: verranno coinvolti in altri casini che riguarderanno la polizia. Riusciranno a sistemare quello che sta per succedere?