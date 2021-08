Carolina Marconi, il dolore, la malattia, la voglia di vivere. Il tempo sembra essersi fermato ma bisogna andare avanti nonostante tutto.

Carolina Marconi è una showgirl, influencer e modella italiana. Deve il suo successo per la partecipazione allo show televisivo “Grande Fratello”, negli anni è stata anche opinionista ed ospite di diversi programmi televisivi.

La vita di Carolina è cambiata dall’oggi al domani, la malattia l’ha provata parecchio, è stato un fulmine a ciel sereno ma è giusto andare avanti. Abbiamo vissuto con lei i suoi momenti più intimi, sta affrontando il percorso serenamente e con il sorriso sulle labbra.

Per quanto sia difficile andare avanti, consapevoli che tutto può cambiare da un momento all’altro, la vita continua e vale la pena essere vissuta.

Carolina Marconi, il tumore, la chemio e la voglia di vivere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

Carolina Marconi ha scoperto qualche mese fa di avere un tumore, grazie al suo profilo Instagram la stiamo seguendo nel percorso della malattia e nelle cure alle quali periodicamente si sottopone.

Il suo profilo ha all’attivo 284mila follower, tutti stanno cercando di darle molta forza e supportarla in questo percorso difficile. Ci ha fatto emozionare quando con lo spirito di un’amazzone si è rasata la testa prima ancora che i capelli iniziassero a cadere del tutto.

Ha preso il controllo sulla sua malattia, sta decidendo come viverla e nell’ultimo post si è confidata con i suoi amici virtuali quando giunge al quarto ciclo di chemio. Carolina è molto amata ed apprezzata, il suo sorriso è un faro luminoso al quale nessuno vuole rinunciare.

“… ho affrontato l’ultima rossa con tanta carica e sempre con il sorriso sulle labbra perchésono a metà strada ..non vedo l’ora di terminare questo percorso anche se sto cercando di viverlo “serenamente” tenendomi attiva come avrete visto nelle storie ..cercare di ridere ,scherzare e non pensare alle cose brutte .. se sono un po’ deboluccia ,me ne sto a letto a guardare film belli che mi fanno stare bene ..di buon umore.. aspettando di riprendere un po’ le forze ..ci vuole solo tanta pazienza…” scrive in un lunghissimo post Carolina.

Conclude ringraziando tutti i suoi fan che la supportano in questo difficile percorso della sua vita.