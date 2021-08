Omicidio sul lungomare: ragazza uccisa mentre passeggia con gli amici

Una ragazza di 26 anni è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco durante la notte ad Acitrezza, frazione di Aci Catello (Catania): in corso le indagini sull’omicidio.

Omicidio la scorsa notte ad Acitrezza, frazione di Aci Catello (Catania). Una ragazza di 26 anni è stata assassinata a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava sul lungomare in compagnia di alcuni amici. Sul posto, dopo la segnalazione, sono arrivati i soccorsi del 118 che non hanno potuto far nulla per la vittima. Ferita un’amica della 26enne, colpita di striscio da un proiettile. Intervenuti anche i carabinieri che ora stanno indagando per rintracciare il responsabile, datosi alla fuga dopo quanto accaduto. Stando a quanto emerso, si tratterebbe dell’ex fidanzato della vittima.

Catania, omicidio nella notte: ragazza uccisa mentre passeggia insieme agli amici

Aveva solo 26 anni Vanessa Zappalà, la ragazza uccisa a colpi d’arma da fuoco durante la scorsa notte, tra domenica 22 e lunedì 23 agosto, ad Acitrezza, frazione del comune di Aci Catello, in provincia di Catania.

La vittima, secondo quanto ricostruito al momento, come riportano varie fonti locali tra cui Catania Today, stava passeggiando con alcuni amici sul lungomare nella zona del porticciolo, quando sarebbe stata avvicinata da un uomo che poi ha aperto il fuoco. Gli amici che hanno assistito a quanto accaduto hanno subito lanciato l’allarme.

Sul posto sono arrivate in pochi minuti le ambulanze con a bordo il personale medico che, purtroppo, non ha potuto far nulla per la 26enne. Soccorsa anche un’amica che sarebbe stata colpita di striscio da un proiettile alla schiena.

Oltre ai soccorsi sono arrivati anche i carabinieri che hanno dato il via alle indagini e alle ricerche per rintracciare l’assassino, datosi alla fuga dopo il delitto.

Secondo le testimonianze degli amici della 26enne, riporta Catania Today, a sparare sarebbe stato l’ex fidanzato della giovane che in passato quest’ultima aveva denunciato per stalking alle forze dell’ordine.