“Altro che Diletta” Giorgia Rossi sorprende tutti, donna da Serie A – FOTO

Giorgia Rossi è scesa in campo ed ha già fatto colpo con i telespettatori, Diletta Leotta è già stata dimenticata?

Giorgia Rossi ha fatto colpo e la sua prima entrata in campo con Dazn è stata un successo. Su Instagram la conduttrice ha già pubblicato una foto che sta facendo il giro del web.

Con lei la Seria A sembra aver preso una nuova piega e secondo quanto si legge dai commenti, Diletta Leotta è stata accantonata.

Giorgia Rossi, fine ed elegante: donna da Serie A – FOTO

Da mesi non si parla d’altro, dopo l’annuncio di Dazn dell’arrivo della nuova giornalista sportiva, il pubblico non è riuscito a trattenersi. In questo ultimo periodo sono state diverse le opinioni al riguardo ma Giorgia Rossi ha voluto chiarire la questione spiegando: “Quando mi hanno contattato, non ho pensato a Diletta. Ci dipingono come rivali, ma non siamo paragonabili: io ho un approccio giornalistico, lei ha fatto una carriera diversa”.

Dopo la prima partita per la nuova conduttrice, i fan non hanno potuto fare a meno di commentare la foto pubblicata dalla diretta interessata. Finezza ed eleganza la contraddistinguono da tutti e tutto, il sorriso soave la rende unica.

“Centrifuga di emozioni” scrive Giorgia Rossi ed è subito pioggia di like e commenti: “Giorgia voto 10 Diletta voto 4” e poi ancora “Altro che Diletta tu sei la regina” e qualcun altro ha aggiunto: “La cosa più bella che ho visto allo stadio”.

Quest’anno per la conduttrice è ricco di novità, a quanto pare Dazn non è l’unico progetto lavorativo. La Rossi sarà impegnata anche con “Wagz”. Non sono stati rivelati molti particolari al riguardo, ma a quanto pare la giornalista non è più nella pelle.

Il pubblico non vede l’ora di vederla a lavoro, per adesso la nuova avventura sportiva si è rivelata un successo, ma la strada è ancora lunga. La Serie A è appena iniziata e Giorgia Rossi è stata una rivelazione.