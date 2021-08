“Le due sorelle…” Valentina Vignali in Puglia è incontenibile FOTO

La bella cestista ha pubblicato un post su Instagram che ha lasciato interdetti i follower collegati. Dove guardare?

Valentina Vignali è una delle influencer più amate e seguite su Instagram. Il suo mestiere principale non è questo però. Infatti è una cestista che milita nell’Azzurra Basket e gioca come ala pura.

Dunque giocatrice di pallacanestro, influencer, modella ed ex concorrente del ”Grande Fratello”.

Su Instagram mostra sempre una forma fisica perfetta anche se è stata al centro delle critiche durante la sua partecipazione al reality di Canale 5 poiché la sua forma fisica non era apparsa perfetta come sembra dalle foto di Instagram e questo ha fatto credere a molti telespettatori che facesse uso di Photoshop.

Lei si è difesa sostenendo che aveva preso qualche kg e aveva perso tonicità poco prima di entrare nella Casa ma si sarebbe rimessa in forma non appena uscita.

E da questi scatti sembra proprio che sia stato così.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> “Ora basta però…” Federica Nargi tutta bagnata è la perfezione, lo sguardo resta fisso su di lei: che posteriore.. – FOTO

Valentina Vignali e quel fascino selvaggio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Impossibile non rimanere affascinati dalla sua bellezza, soprattutto in questa foto dove il panorama che le fa da cornice è mozzafiato.

La bella Valentina si trova in Puglia, più precisamente a Torre dell’orso. Indossa un abito bianco, un paio di occhiali da sole e ha la folta chioma bruna sciolta e selvaggia. Si trova seduta sugli scogli e fissa l’obiettivo mentre alle sue spalle si irradiano le bellissime acque del Salento.

Ma ciò che non passa inosservato è il suo prosperoso lato A che molti utenti chiamano simpaticamente “le due sorelle”.

Nella didascalia del post aggiunge: “Sempre felice di tornare qui! Ci ho giocato una stagione diversi anni fa e mi è rimasta nel cuore, certi colori e certi sorrisi non te li dimentichi…mi eri mancata Puglia bella”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Mara Venier sconvolta, per lei è tempo di cambiamenti ma arriva il complimento da un grande nome: “La bellezza”

Ed è subito un mare di like e commenti per la sensualissima Vignali che in questo scatto splende più che mai.