Eleonora Incardona e il balletto sexy su Tik Tok, incanta tutti – VIDEO

La bella Incardona ha condiviso un video su instagram girato su Tik Tok, è magnifica e sensuale che spettacolo

Eleonora Incardona è bellissima su instagram, ha condiviso un video Tik Tok dove balla e mostra le sue forme prorompenti. Nella didascalia scrive:”L’unico balletto che sono riuscita a fare con la partecipazione speciale di Olivier Superstar”. I commenti sono tantissimi per la bella Incardona:“Mozzafiato”, “Beautiful”, “Perfetto bravissima une belle dance sexy et tres jolie”.

Eleonora Incardona è tornata dalle vacanze a Formentera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

La bella influencer Eleonora Incardona ha trascorso le sue vacanze estive sulla magica isola di Formentera. Ha condiviso scatti in quel luogo ed è semplicemente magnifica. Ma non ha passato solo qualche giorno alle Baleari, bensì è stata anche in Sardegna dove ha condiviso foto sexy con mini abiti e scatti in barche di lusso. Ogni anno la bella Incardona va in Sardegna e per l’occasione ha scritto anche un post:“Ogni anno è sempre un’emozione venire qui: quei tramonti magnetici e quei panorami così belli da togliere il fiato… in Sardegna si respira davvero un’atmosfera magica”. La Incardona ha incantato tutti con le sue foto sensuali in pose diverse, in bikini sulla sdraio e vicino alla barca di salvataggio del bagnino.

E chi non vorrebbe essere salvato dalla bela Incardona. Nelle stories instagram però la Incardona ha annunciato che le sue ferie sono finite, e che si torna a lavorare. La vedremo quindi in televisione a Sportitalia probabilmente. Qualche mese fa aveva infatti rivelato che era diventata una delle ragazze di Sportitalia. Anche lei come l’ex cognata Diletta Leotta, è finita nel mondo del calcio. Sul lavoro dunque si aprono nuove prospettive interessanti per lei, ma invece in amore ancora appare single la bella influencer. Dopo la fine della storia con Mirko Manola, fratello di Diletta Leotta non è più apparsa con nessun uomo.

Al momento pare che si stia concentrato maggiormente sulla sua carriera in televisione e poi quando sarà il momento troverà anche la persona giusta con cui condividere i suoi successi e la vita insieme. Per il momento la siciliana si vive la nuova avventura a Milano in solitaria.