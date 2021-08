Elettra Lamborghini lascia tutti senza parole. Spuntano le corna e c’è un motivo ben preciso: il web impazza

Ultimi giorni di agosto in relax anche per Elettra Lamborghini che dopo essere stata a Ibiza insieme a suo marito Afrojack, si diverte adesso a Montecarlo insieme ai suoi amici.

Come ci ha da sempre abituato, tra Stories e post, non mancano mai i contributi che mettono in risalto le sue forme ultra generose sulle quali lei scherza sempre con il suo senso dell’humor unico.

Per lei però non mancano le critiche. Alcuni, infatti, hanno ipotizzato che il suo importante lato B maculato fosse stato ritoccato dall’uso del bisturi. E così Elettra ha risposto a tutti: “È vero come me”. Dopo i costumi interi ed i bikini, oggi la foto che nessuno si aspettava. Che succede?

Elettra Lamborghini, le corna travolgono il web: la FOTO

