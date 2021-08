“Ringrazio la Natura, sei troppo bella”, Elisa Isoardi dopo il posteriore mostra l’altra sua parte migliore – FOTO

Elisa Isoardi ringrazia Madre Natura per i meravigliosi “gioielli” di un repertorio fisico che fa innamorare all’istante: pazzesca.

Per la showgirl e conduttrice, Elisa Isoardi è arrivato il secondo colpo d’occhio di fila dopo il travolgente lato B che ha fatto innamorare tutti.

L’ex conduttrice de la “Prova del Cuoco” su Rai 1 è reduce dal successo di “Ballando Con Le Stelle“, dove ha cercato in tutti i modi di salire in cattedra. Un brutto infortunio al piede ha frenato però la sua corsa verso l'”Olimpo”.

La “Dea bendata” ancora una volta le ha voltato l’altra faccia della medaglia nel panorama dei reality show. Elisa ha tentato di flirtare per un lungo periodo con gli addetti alla Mediaset. La partecipazione a L’Isola dei Famosi 15 sembrava una specie di pre-accordo tra le parti e del conseguente sbarco nel mondo del “Biscione”.

Così non è stato e dunque per lei si prospetta un autunno ancora tutto da decifrare, anche se un po’ tutti sono convinti che Elisa non impiegherà molto tempo a trovare la strada maestra

