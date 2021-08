Elisabetta Gregoraci ha confessato, il suo amore per lui è forte e niente e nessuno potrà mai impedirle di vivere la sua vita felicemente.

La bellissima Elisabetta Gragoraci non smette mai di stupire i suoi follower, all’improvviso passeggia amorevolmente con lui ed è un tripudio di emozioni. La showgirl è ancora in mood vacanza, dopo un anno lavorativo molto intenso e qualche disavventura (ha stanato un ladro nella sua abitazione) le vacanze ci volevano proprio.

La stiamo apprezzando in diversi posti d’Italia. Sempre perfetta e con il sorriso sulle labbra, Elisabetta sta regalando momenti di spensieratezza a tutte quelle persone che non si sono concesse un attimo di tregua per riposare.

La presentatrice sta ricaricando le pile per essere al top nella nuova ed imminente stagione televisiva. Gli impegni per lei saranno molteplici ma siamo sicuri che affronterà tutto con grinta, passione e determinazione.

Elisabetta e Nathan, quanto amore tra mamma e figlio

Elisabetta Gregoraci è sull’isola di Ortigia (Sicilia) con l’amore della sua vita, Nathan, nato dalla relazione (ormai finita) con l’imprenditore, dirigente d’azienda e dirigente sportivo italiano, Flavio Briatore.

I due passeggiano serenamente per il centro mano nella mano, si fotografo affiatati ed innamorati. Elisabetta è una madre molto premurosa, ha un bellissimo rapporto con Nathan, i due si confidano su ogni cosa ed il ragazzo è molto maturo per la sua età.

Nathan è sempre con Elisabetta, i due non si separano mai. Le foto hanno suscitato l’interesse e la tenerezza di milioni di follower che hanno lasciato un cuoricino e diversi commenti carini per la coppia più bella dell’estate.

“Sei un grande esempio di mamma…ogni giorno quando ti vedevo al GF mi commuovevo quando parlavi di Nathan e di come era la vostra vita insieme, ora che ci condividi ogni giorno i vostri momenti insieme mi emoziono e commuovo ancora di più perché do concretezza a tutto quello che con dolcezza e amore raccontavi di Nathan e di tutto quello che fate insieme, di come crescete insieme, complici e sempre più uniti”, si legge tra i vari commenti.

Elisabetta è una donna in carriera molto apprezzata ed il pubblico la ama per la sua vera semplicità.