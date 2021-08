Elisabetta Gregoraci commuove il web: presente e passato che si incrociano in Sicilia. Per lei un mare di abbracci virtuali

Ancora tempo di relax e spensieratezza in giro per l’Italia per Elisabetta Gregoraci. Come nuovo step della sue vacanze, la bella calabrese ha scelto la Sicilia.

Sull’Isola insieme al figlio Nathan Falco Briatore, avuto dal noto imprenditore, Elisabetta è stata prima a Siracusa, posando in una bellissima foto sulla scalinata della Cattedrale, in piazza Duomo, e poi hanno fatto tappa a Taormina. Tanta gioia per la bella mamma ma anche un velo di tristezza, ecco perché.

Elisabetta Gregoraci, la bellezza assoluta ed i ricordi indelebili

