Fantacalcio, le formazioni di Cagliari-Spezia e Sampdoria-Milan

Questa sera si chiuderà la prima giornata di Serie A con i due posticipi Cagliari-Spezia e Sampdoria-Milan: le probabili formazioni delle due gare.

Oggi si concluderà la prima giornata del campionato 2020/2021. Dopo le gare disputatesi tra sabato e domenica, oggi sono in programma i due posticipi: Cagliari-Spezia alle 18:30 e Sampdoria-Milan alle 20:45. I fantallenatori che hanno preso parte alle leghe attendono, dunque, di sapere come si concluderà il turno per scoprire se hanno portato a casa una vittoria.

Fantacalcio, prima giornata di campionato: le formazioni di Cagliari-Spezia e Sampdoria-Milan

La prima giornata della Serie A ha già dato alcune risposte ai fantallenatori che hanno preso parte all’asta ed hanno formato le proprie rose.

Il turno, iniziato sabato con i primi anticipi, si concluderà questa sera dopo i due posticipi. Il primo è in programma alle 18:30 tra Cagliari e Spezia che si ritroveranno di fronte alla Sardegna Arena. Alle 20:45 la Sampdoria ospiterà a Marassi il Milan di Pioli. Di seguito le probabili formazioni dei due match.

CAGLIARI-SPEZIA: formazioni ufficiali

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; Joao Pedro; Pavoletti. A disposizione: Aresti, Radunovic, Ceppitelli, Zappa, Altare, Oliva, Lykogiannis, Pereiro, Simeone, Grassi, Ceter. Allenatore: Leonardo Semplici.

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Hristov, Erlic, Nikolaou; Amian, Maggiore, Bastoni, Ferrer; Verde, Gyasi, Colley. A disposizione: Provedel, Zovko, Vignali, Mraz, Bertola. Allenatore: Thiago Motta.

SAMPDORIA-MILAN: probabili formazioni

Sampdoria (4-2-3-1): Audero, Augello, Colley, Yoshida, Bereszynski; Ekdal, Thorsby; Damsgaard, Gabbiadini, Candreva; Quagliarella. A disposizione: Falcone, Depaoli, Ferrari, Rocha, Chabot, Murillo, Silva, Askildsen, Verre, Torregrossa, De Luca, Caprari. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Romagnoli, Ballo-Tourè, Gabbia, Kalulu, Florenzi, Castillejo, Krunic, Pobega, Rebic, Maldini. Allenatore: Stefano Pioli.

Tra i giocatori da tenere d’occhio nel corso dei due match sicuramente ci sono gli attaccanti delle quattro squadre in campo. In particolare Joao Pedro del Cagliari, reduce da una stagione molto positiva sotto il profilo realizzativo e Quagliarella che, nonostante l’età, ha dimostrato di essere uno dei punti fermi della Sampdoria. Infine anche il nuovo acquisto del Milan, Olivier Giroud potrebbe già mettersi in mostra all’esordio nel nostro campionato.