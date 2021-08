La supermodella, Federica Nargi ha mandato in visibilio tutti i suoi fan al cospetto di una divinità al naturale che “le batte proprio tutte”.

Ogni volta che si presenta davanti alle telecamere che siano del web e i social oppure del piccolo schermo fa sempre tutta la differenza di questo mondo.

Si tratta di Federica Nargi, meglio conosciuta come la compagna di vita dell’ex calciatore di Juventus, Milan e Sassuolo, Alessandro Matri.

I due hanno coronato il sogno di mettere su famiglia e ad oggi sono tra i personaggi più apprezzati del panorama dello spettacolo. Coloro che fanno dell’amore, il valore primordiale attorno al quale girano le altre cose di contorno.

Il sorriso è in particolar modo vita per la lei, showirgl romana con un futuro molto promettente, ovvero Federica. Anche per la Nargi gli anni passano, ma il “registro” della sua encomiabile e angelica bellezza non cambia affatto

GUARDA QUI>>Gigi D’Alessio è furioso: “Non è che uno si sveglia e fa come gli pare”

Federica Nargi una perla di bellezza al sole: da infarto – FOTO

PER VEDERE LO SCATTO DI FEDERICA NARGI, VAI SU SUCCESSIVO