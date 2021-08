Un rapporto che ha fatto molto discutere nelle ultime settimane quello tra Benjamin Mascolo e Federico Rossi che rivela cosa sta provando davvero in questo periodo della sua vita

Un botta e risposta su Instagram che ha tenuto incollato il pubblico nelle scorse settimane e che ha visto protagonisti Benjamin Mascolo e Federico Rossi, anche conosciuti come Benji e Fede. Per anni hanno condiviso una carriera musicale di grandi successi, fino alla decisione presa lo scorso anno di dividere le proprie strade. Nonostante la separazione tra i due resta un rapporto di forte amicizia e stima e mentre Benjamin Mascolo debutta al cinema insieme alla fidanzata Bella Thorne, Federico Rossi “rinasce” da un punto di vista musicale.

Sognando Sanremo, Federico Rossi rivela: “Mi sento più libero”

Federico Rossi ha chiuso un capitolo della sua carriera ma anche della sua vita, e ora pensa al futuro. Tra nuovi progetti e grandi sogni, il cantante ha rilasciato il suo primo singolo da solista lo scorso aprile. Dopo “Pesche” ha contribuito alla colonna sonora di quest’estate con la collaborazione “Movimento Lento” realizzata insieme ad Annalisa.

Continua a scrivere e lavorare a nuova musica come dimostra la pubblicazione del secondo singolo “Non è mai troppo tardi“. Brani che andranno a comporre il suo primo album, sebbene non abbia intenzione di affrettare i tempi. “Voglio che sia qualcosa che sento, non so quando uscirà“, ha dichiarato al Corriere.

Nel corso dell’intervista Rossi ha rivelato quali sono i suoi sentimenti attuali e cosa prova in questa nuova fase della sua vita. “Mi sento più fluido, libero, motivato“, spiega sottolineando come stia costruendo mattone dopo mattone il proprio futuro.

Tra i suoi progetti e sogni più grandi c’è anche la partecipazione al Festival di Sanremo ma anticipa che non sa quando questo accadrà. “Voglio che il mio primo Festival sia speciale, con una canzone che mi soddisfa” -rivela- “se vado, vado integro con me stesso“. Un’esperienza per la quale desidera attendere il momento giusto. Per ora il suo obbiettivo è quello di godersi una ritrovata libertà, personale e artistica.

“Prima avevo paura, ora scrivo in primo luogo per me stesso“, ha dichiarato. Federico Rossi sembra avere le idee chiare e la sua separazione da Benji appare ora come qualcosa che inevitabilmente sarebbe dovuta accadere per la sua crescita.