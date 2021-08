“Voglio essere il materassino”, Georgina Rodriguez una sirena a cavalcioni, lo SCATTO bollente in piscina

Georgina Rodriguez si gode le ultime giornate d’estate a bordo piscina: lo scatto a cavalcioni manda gli utenti in escandescenza

Tutto il mondo attende “Soy Georgina“, la serie televisiva che Netflix ha interamente dedicato a Lady Ronaldo. Sul progetto, la compagna del fuoriclasse juventino lavora già dalla scorsa primavera. L’obiettivo è quello di svelare ai suoi followers – quasi 27 milioni – alcuni dettagli in merito alla propria vita privata e all’incontro con Ronaldo. I due, che si conobbero nel 2016, sono diventati genitori di Alana Martina appena un anno dopo, e da quel giorno la sintonia di coppia non ha fatto altro che rafforzarsi. Mentre per il campione sono ricominciati gli appuntamenti della Serie A, la Rodriguez continua a godersi l’estate postando scatti da urlo: nell’ultimo post, la posa a cavalcioni ha distrutto i fan.

Georgina Rodriguez una sirena a cavalcioni, lo SCATTO bollente in piscina

