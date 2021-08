Gigi D’Alessio è furioso: “Non è che uno si sveglia e fa come gli pare”

Gigi D’Alessio dice la sua su uno degli ultimi episodi che sta facendo molto discutere: il concerto di Salmo. Ecco cosa ne pensa

Gigi D’Alessio non ha perso occasione di esporsi dopo il concerto di Salmo ad Olbia che ha fatto scatenare il web e il popolo italiano. Sono stati giorni bollenti, in particolare a causa dell’evento che sta facendo molto discutere e sta facendo prendere posizioni ai cantanti.

Il rapper Salmo avrebbe organizzato un concerto nella sua città per aiutare il Paese ma a quanto pare non ha pensato minimamente alle condizioni anti-Covid.

Gigi D’Alessio, il suo parere su Salmo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salmo Official (@lebonwski)

Venerdì 13 agosto Salmo ha voluto organizzare un concerto ad Olbia senza però seguire le norme anti-Covid. L’evento ha scatenato la reazione di tutti, in particolare di alcuni personaggi dello spettacolo tra questi anche Gigi D’Alessio.

Il cantante partenopeo ha detto la sua affermando: “Non è che uno si sveglia la mattina e fa quello che la pare”. Inoltre spera che l’assembramento non abbia provocato focolai, visto che erano completamente assenti i protocolli anti-Covid. Nessuno a quanto pare ha indossato la mascherina o mantenuto il distanziamento sociale.

Il primo ad esporsi è stato Fedez, ma Salmo ha subito risposto al collega attraverso un post su Instagram, poi ancora Alessandra Amoroso che ha affermato: “Se la tua serata aveva l’intento di una raccolta fondi (giustamente per la tua regione) e per osare voce al nostro settore, ci tengo a dirti che qualcosa è andato storto…”.

Insomma a distanza di dieci giorni il concerto di Salmo continua a far discutere, ma il rapper sembra non voler cambiare idea e ribadisce la sua al riguardo. “Se avessi voluto seguire le regole non avrei fatto l’artista” si è lasciato andare, ma molti fan hanno perso fiducia nei suoi confronti e si sono distaccati dal suo pensiero.