Giovanna Civitillo lascia tutti a bocca aperta. Lo scatto dal cuore delle vacanze è magico ed i follower si bloccano

Ancora qualche giorno di vacanza per Amadeus e la sua Giovanna Civitillo prima di tornare al lavoro. Il presentatore sarà impegnato all’Arena di Verona per registrare “Arena ’60 ’70 ’80” per poi ritornare con “I Soliti Ignoti” e l’organizzazione, per la terza volta consecutiva, del Festival di Sanremo.

Così Amadeus, Giovanna e il loro figlio, José Alberto si rilassano in Sardegna. La coppia si ama come il primo giorno e a dirlo è proprio il direttore artistico del Festival che al settimanale Chi ha detto: “Anch’io mi stupisco di come, dopo 20 anni, possa ancora piacere a Giovanna ma preferisco non chiedermi perché e godere del suo sguardo”. Nel mentre lei sfodera le sue armi di seduzione e conquista anche il web.

Giovanna Civitillo al mare, oltre le gambe fa sognare

Fa sognare Giovanna Civitillo. In spiaggia, la moglie di Amadeus ci regala un panorama magnifico. Lo sappiamo tutti, lei è sempre molto contenuta, sobria, mai volgare ma in questo lunedì di agosto fa agitare le acque del web.

Sulle sue Instagram Stories lancia una foto fantastica. La bella Giovanna è in totale relax al mare, in una spiaggia da sogno, con nessuno intorno ed un mare azzurrissimo. All’orizzonte una barca, qualche nuvola in cielo e solo un ombrellone chiuso davanti a lei.

Sembra una cartolina eppure è la realtà. In primo piano le gambe della moglie di uno dei presentori di punta di casa Rai. Non ci concede molto Giovanna, ma solo le cosce al sole ancora bagnate e piene di goccioline. Sarà appena uscita dall’acqua e in totale relax si gode il sole e prende la tintarella.

Oltre le sue gambe che cattura l’attenzione al primo colpo anche il resto del panorama è da incorniciare. Davvero una favola da vivere ad occhi aperti approfittando di una foto del genere che per Giovanna è una vera rarità.